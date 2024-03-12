Пятнадцать человек находились на борту Ил-76, упавшего в Ивановской области

Фото: www.globallookpress.com / Coronavirus Prevention Office

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В Минобороны рассказали, что стало причиной крушения.

Восемь членов экипажа и семь пассажиров находились на борту самолета Ил-76, который потерпел крушение в Ивановской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Информация о падении самолета сначала распространилась в социальных сетях, где появились кадры от очевидцев. На них — Ил-76 с горящем двигателем резко снижался.

Информацию о крушении подтвердили в Минобороны России. По данным ведомства, Ил-76 совершал плановый полет, но потерпел крушение. Причиной называется «пожар одного из двигателей при взлете самолета».

«На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС РФ для установления причин авиакатастрофы», — добавили в Минобороны.

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