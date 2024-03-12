Кропотливая работа: российские реставраторы законсервировали картины в Абхазии

Фото, видео: 5-tv.ru

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Произведения искусства сильно пострадали во время пожара в Национальной галерее.

Российские реставраторы помогли коллегам из Абхазии сохранить картины, которые пострадали во время сильнейшего пожара в Национальной галерее. В январе в Сухум приезжали 16 специалистов из Третьяковской галереи, Русского музея и Реставрационного центра имени Грабаря. 60 произведений искусства законсервировали. Работу над ними продолжат летом, а пока галерее передали в дар профессиональное оборудование.

«Из Санкт-Петербурга были привезены осветительные приборы специфические. Не во всех музеях, не во всех галереях имеется такое удовольствие или для реставрации приборы. Нашим реставраторам показали, как ими можно пользоваться, в каких условиях, что должно быть сделано», — прокомментировал директор Национальной картинной галереи Абхазии Сурам Сакания.

Пожар в галерее произошел в ночь на 21 января. Огонь перекинулся с соседнего здания, там произошло замыкание электропроводки. Абхазия потеряла более четырех тысяч произведений графики, живописи и скульптуры.

Ранее 5-tv.ru писал, как проходит реставрация пострадавших при теракте в Таганроге картин.