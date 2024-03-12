Россия, Иран и Китай проводят совместные военно-морские учения в Оманском заливе

Фото, видео: Reuters / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY; 5-tv.ru

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Впервые в качестве наблюдателей принимают участие представители ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, а также Индии и ЮАР.

Российские военные моряки отрабатывают освобождение захваченного пиратами судна в Оманском заливе вместе с коллегами из Ирана и Китая. В учениях «Морской пояс безопасности — 2024», которые стартовали сегодня, задействованы российский гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников».

Боевые корабли трех стран выполнят совместное маневрирование и проведут стрельбы по надводным и воздушным целям. Всего в тренировке участвуют более 20 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров, а также вертолеты морской авиации.

Впервые в качестве наблюдателей принимают участие представители ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, а также Индии и ЮАР.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский фрегат «Маршал Шапошников» прибыл в Катар для участия в Международной военно-морской оборонной выставке.