Власти Молдавии недовольны открытием избирательных участков РФ в Приднестровье

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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МИД республики вызвал к себе главу российской дипмиссии и выразил протест.

Власти Молдавии выразили протест посолу России в Кишиневе Олегу Васнецову после открытия избирательных участков РФ в Приднестровье. По словам дипломата, ему высказали недовольство в министерстве иностранных дел республики, куда вызвали 12 марта.

В Приднестровье будет открыто шесть избирательных участков, на которых граждане России смогут проголосовать на выборах президента. Однако это стало причиной недовольства властей Молдавии.

«В минувшие годы было открыто около 30 избирательных участков, из них 27 в Приднестровье. Сейчас гораздо меньше, а здесь, в Кишиневе, только один. Недовольство и протест по этим действиям сегодня были высказаны в министерстве иностранных дел», — рассказывает Олег Васнецов.

Стоит отметить, что власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе, одновременно требуя, чтобы Россия вообще отказалась от участков на территории Приднестровья, где живут около 200 тысяч российских граждан.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта. В списке кандидатов — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Госдуме назвали сроки рассмотрения обращения Приднестровья к России.