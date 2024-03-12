Губернатор Курской области сообщил о попытке прорыва диверсантов
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько
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Однако планы боевики осуществить не смогли.
Украинские диверсанты попытались зайти на территорию Курской области. О попытке прорыва сообщил в официальном Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
«Была попытка прорваться диверсионно-разведывательной группы (в поселок Теткино), стрелковый бой был, но никакого прорыва не было», — уточнил губернатор.
Во вторник, 12 марта, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вражеский беспилотник под Курском. Отдельно подчеркивалось, что украинские террористы предприняли попытку атаки рано утром — около 07:00. Боевики использовали беспилотник самолетного типа.
По словам Романа Старовойта, всего над регионом за ночь были сбиты 11 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). До сих пор в Курской области работают сирены ракетной опасности. Кроме того, ведется обстрел поселка Теткино, там есть один пострадавший.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты Белгородской области. Как уточнили в Минобороны России, были уничтожены восемь украинских реактивных снарядов РСЗО Vapmpire и ракета «Точка-У».