Губернатор Курской области сообщил о попытке прорыва диверсантов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Однако планы боевики осуществить не смогли.

Украинские диверсанты попытались зайти на территорию Курской области. О попытке прорыва сообщил в официальном Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

«Была попытка прорваться диверсионно-разведывательной группы (в поселок Теткино), стрелковый бой был, но никакого прорыва не было», — уточнил губернатор.

Во вторник, 12 марта, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вражеский беспилотник под Курском. Отдельно подчеркивалось, что украинские террористы предприняли попытку атаки рано утром — около 07:00. Боевики использовали беспилотник самолетного типа.

По словам Романа Старовойта, всего над регионом за ночь были сбиты 11 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). До сих пор в Курской области работают сирены ракетной опасности. Кроме того, ведется обстрел поселка Теткино, там есть один пострадавший.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты Белгородской области. Как уточнили в Минобороны России, были уничтожены восемь украинских реактивных снарядов РСЗО Vapmpire и ракета «Точка-У».