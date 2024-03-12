Спасение для фигуры и обмена веществ: ТОП-5 самых полезных продуктов для печени

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Kalaene; 5-tv.ru

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Печень — это один из главных органов, который участвует в метаболизме, нейтрализации токсинов и обмене веществ. Как поддержать ее работу и работу других органов?

Степень здоровья печени напрямую сказывается на общем состоянии организма, поэтому блюсти ее состояние, обеспечивая правильным питанием, очень важно. Не стоит забывать и о том, что отсутствие вредных привычек также благотворно скажется на функционировании печени.

Диетолог, нутрициолог, основатель школы здорового питания Lilystarfit и популярный блогер Лилия Стародубцева, рассказала 5-tv.ru о пяти продуктах, которые возвращают здоровье печени, улучшают ее детоксикацию и приводят в порядок отток желчи. Простые рекомендации помогут вам сохранить свое здоровье и продлить жизнь.

Вода

Самое главное, что нужно для нормальной работы печени — это вода. Желательно, чтобы жидкость, которую вы пьете, не была горячее 50 градусов и не ниже 40 градусов. По словам профильного специалиста, без этого важного аспекта невозможно наладить работу печени, если человек не пьет воду в достаточном количестве. В норме взрослому человеку необходимо выпивать до 30 миллилитров на килограмм веса, но есть нюанс.

«Если у вас существует проблема отеков, то вам нужно выпивать до литра в день. Начните пить воду постепенно, чтобы выровнять свою норму», — подчеркивает Стародубцева.

Специалист также подчеркивает, что чай и кофе не могут считаться равноценной заменой воде.

«Даже самый лучший травяной чай является диуретиком, то есть веществом, которое выводит жидкость из организма. Когда человек полностью заменяет воду другими напитками — это приводит к обезвоживанию. В таких условиях печень может просто не выдержать», — акцентировала внимание она.

Полезные жиры

Вторая группа продуктов, которую ни в коем случае нельзя исключать из рациона — это жиры. Правильные жиры, подчеркивает диетолог, необходимы для нормального функционирования организма. Нутрициолог рассказала, что большое количество качественной Омеги-3 находится в рыбе северных морей: достаточно лишь включить ее в рацион.

Кроме того, источником полезных жиров могут стать натуральные масла, пригодные для употребления внутрь. Особенно ценным в этом случае является масло расторопши: оно хорошо нейтрализует камни и полипы в желчном пузыре. Расторопша идеально усваивается организмом и не вызывает побочный эффектов. Главное, что важно учитывать — чтобы купленное масло было холодного отжима.

«Идеально, если вы будете добавлять в свой рацион масло гхи или топленое масло. Их вы можете использовать для приготовления пищи. Сливочное масло также считается из продуктов, который богат правильными насыщенными жирами. Следует учесть, что в нем должно содержаться не более 82,5% жирности», — акцентировала внимание Стародубцева.

Если по каким-то причинам вам не подходит сливочное мало, продолжает профильный эксперт, то попробуйте ввести в свой рацион кокосовое мало. На нем также можно готовить или принимать внутрь как полноценный продукт.

Важно помнить: без жиров отток желчи будет производиться неправильно, а это сильно ударит по здоровью печени. Как и в любом другом вопросе, в вопросе потребления жиров важна мера: их переизбыток также вреден, как и недостаток.

Клетчатка

Клетчатка играет большую роль для здоровья печени и организма в целом, продолжает нутрициолог Стародубцева. Речь идет не о твердой клетчатке, которая продается в магазине и похожа на корм для животных. Такой продукт может вызывать дисбактериоз и спровоцировать расстройство желудно-кишечного тракта. Человеку полезно употреблять в пищу мягкую клетчатку, именно она поможет печени хорошо функционировать.

Клетчатка нормализует перистальтику кишечника, то есть заставляет его правильно работать. Вслед за правильной работой кишечника в норму приходит желчный пузырь и другие участки ЖКТ, поэтому ее отсутствие в рационе пагубно постоянными сбоями. Клетчатка также является питанием для микрофлоры кишечника, от правильной работы которой, в свою очередь, зависит грамотная работа печени и желчного пузыря. Клетчаткой богаты большинство овощей, фруктов и сухофруктов.

Свекольный сок

Вот уж что точно не стоит вычеркивать из списка полезных продуктов, так это свекольный сок. Он содержит в себя мягкую клетчатку, а еще он богат антиоксидантами. Сок способен улучшить работу желудочно-кишечного тракта и нейтрализовать аутоиммунные процессы. Ко всему прочему, он отлично выводит желчь, а чтобы он приносил максимум пользы, лучше всего выжимать его самостоятельно с помощью специальных приспособлений.

Крестоцветные

Диетолог Стародубцева утверждает, что для поддержания здоровья печени очень полезны крестоцветные. К ним относятся брюссельская капуста и капуста брокколи. Дело в том, что они улучшают выработку ферментов, которые способствуют детоксикации печени. Эти ферменты помогают в борьбе с опухолевыми процессами, а также восстанавливают структуру печени.

«Чтобы они приносили пользу, употреблять их в пищу нужно каждый день», — подчеркивает эксперт.

Конечно, если у вас есть индивидуальная непереносимость хоть одного продукта, то нутрициолог советует консультироваться. В случае внезапного проявления симптомов, недомогания или аллергии, стоит незамедлительно обращаться к врачам, резюмирут она.

Самые страшные случаи возникновения заболеваний печени

Кировская область — один из природных очагов распространения ленточного червя альвеококка. Его носителями являются дикие животные, лисы, волки, мыши. Человек может заразиться при употреблении в пищу немытых, покрытых яйцами альвеококка овощей и фруктов, лесных ягод, рыб и воды из загрязненных водоемов. Возможно также заражение при разделке шкур диких животных и после контакта с охотничьими собаками, зараженными паразитом. Таким образом, в группе риска этого заболевания — жители сельских территорий, охотники, грибники, любители туристических походов.

Житель Нолинского района ни к грибникам, ни к охотникам себя не относит, но столкнулся с грозным заболеванием лицом к лицу. Весной этого года мужчина начал резко терять вес, появилась повышенная утомляемость и недомогание, регулярно беспокоила боль в правом боку. Летом его состояние ухудшилось, изменился цвет мочи, начались диарея и рвота. Когда кожные покровы и белки его глаз пожелтели, мужчина обратился к врачам. В результате УЗИ и КТ брюшной полости у пациента было выявлено поражение центральной части печени, спровоцированное появлением ленточного червя, неправильным питанием и сопутствующими болезнями.

Затягивать с опеарацией врачи не решились: после всех анализов пациента тут же отправили на операционный стол. Вмешательство прошло успешно.

«Пациенту была выполнена расширенная левосторонняя гемигепатэктомия — один из самых сложных видов резекции печени. В ходе оперативного вмешательства у пациента удалено более 60% процентов печени, пораженной паразитарной тканью. Благодаря тому, что в арсенале хирургов есть необходимое высокотехнологичное оборудование вмешательство прошло почти бескровно», — объяснял сразу после процедуры врач.

Еще одно чудо сотворили уральские врачи: медики удалили огромную двухкидограммовую опухоль в печени десятилетней девочки. Предварительно, проблемы со здоровьем у малышки возникли вследствии неправильного питания и генетических особенностей.

Опухоль была злокачественной. В бригаду врачей вошли трансплантолог, детский кардиохирург и сосудистый хирург.

В ходе операции, которая продлилась пять часов, маленькой пациентке удалили около 70% пораженного органа. Медики отмечают, что у здорового ребенка в этом возрасте печень весит не более 800 граммов, и уральские хирурги впервые смогли удалить столь объемное образование.

Детский хирург-онколог Сергей Тупоногов сообщил, что сейчас девочке проводят химиотерапию по международному европейскому протоколу. Она находится дома, но врачи тщательно контролируют ее состояние.

«Уже сегодня мы смело можем говорить о полном выздоровлении ребенка, в самом ближайшем будущем», — отметил хирург.

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