Новое лицо бизнеса: почему в России набирает обороты женское предпринимательство

В 2023 году женщин-предпринимательниц в России стало в два раза больше

Фото: www.globallookpress.com / Wosunan Photostory

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С каждым годом число бизнесвумен растет. С чем это связано?

Российские женщины все активнее занимаются бизнесом. Четыре эксперта в сфере предпринимательства рассказали о том, почему представительницы прекрасного пола начали так стремиться открыть свое дело.

В комитете по развитию женского предпринимательства «Опоры России» сообщили, что в 2023 году индекс женской деловой активности достиг своего самого высокого уровня — 73,7 единиц, пишет URA.RU. Вице-президент комитета Павел Сигал объяснил, что женское предпринимательство растет на фоне развития предпринимательства в целом.

«Люди понимают, что можно найти свободную нишу на рынке, можно работать на себя. Все зависит от идеи человека и готовности воплотить ее в жизнь», — считает Сигал.

Ежегодно женщин-предпринимательниц становится больше на 5-10%. Тенденция будет усиливаться, считает зампредседателя комитета Татьяна Цветкова. По ее словам, чаще всего женщины находят себя в индустриях красоты, медицины, обслуживания или образования. Отсутствие на рынке нужной услуги или товара часто побуждает девушку открыть свой бизнес.

«У нас в комитете есть пример женщины, которая делает инклюзивные игрушки для детей — она вышла даже на рынок Бразилии. И это связано с тем, что у нее есть определенный личный опыт, который помог ей реализоваться», — приводит пример Цветкова.

Директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова считает, что маркетплейсы вызвали у женщин большой интерес к бизнесу. Вести торговлю через такие площадки гораздо проще, чем оффлайн. Площадки дают возможность для развития практически любого бизнеса.

Амбассадор организации «Союз женщин России» Илоанга Ершова, считает, что маркетплейсы дают возможность совмещать предпринимательство и заботу о семье.

«Маркетплейсы, благодаря своим решениям в плане уже готовых инструментов продвижения, аналитики и финансов, создают максимально привлекательную среду для развития малых и средних предпринимателей, среди которых много женщин», — рассказала Ершова.

Женщин-предпринимательниц на конец 2023-го стало практически в два раза больше. Только на одном из самых популярных маркетплейсов Ozon основателем каждого третьего магазина стала женщина.

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