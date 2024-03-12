Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Nekrasov; 5-tv.ru

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Британские власти таким способом хотят избавиться от загрязнения окружающей среды.

Великобритания в качестве помощи передаст Киеву автохлам. Власти Лондона планируют убрать со своих дорог транспортные средства, не соответствующие экологическим стандартам. Они загрязняют окружающую среду и раньше их просто утилизировали. Но теперь, начиная с 15 марта, владельцы таких машин могут пожертвовать их Украине. Да еще и получить за это две тысячи фунтов в качестве бонуса. Также мэр Лондона передаст Киеву 20 списанных машин скорой помощи.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2024 года. Тогда власти ЛНР и ДНР обратились к Москве за помощью на фоне участившихся обстрелов со стороны киевского режима.

Ряд западных стран с первых дней СВО оказывает Украине поддержку, поставляя оружие и деньги, а также обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден запросил у Конгресса почти 20 миллиардов долларов на ядерное оружие.