Два месяца репетиций: чем занималась эквилибристка цирка Запашного накануне смерти

Фото: Instagram* / morozovaaa.v

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В конце января артистка проходила медицинское обследование, по результатам которого противопоказаний к работе выявлено не было. Однако после последнего шоу она начала погибать за кулисами.

Накануне смерти эквилибристка Большого Московского цирка Влада Морозова успела отдохнуть на море со своим молодым человеком, а после вернулась к репетициям нового шоу. Об этом написал генеральный директор учреждения Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.

Telegram / ZАПАШНЫЙ / zapashnyru

Известный дрессировщик показал результаты медицинского обследования, которое было проведено Морозовой 29 января. У цирковой артистки не было выявлено противопоказаний для продолжения работы, как указано в документе.

«Дополнительно сообщаю, что вместе со своим молодым человеком Влада была в отпуске с 10 января по 23 января 2024 года и провела его на море», — добавил Запашный.

По его словам, с 24 января Морозова вернулась к репетициям. Труппа готовилась к премьере нового шоу около двух месяцев, все выходные со стороны цирка артистам были предоставлены. Состоялась премьера 8 марта, а на следующий день 22-летней эквилибристки не стало.

9 марта, как стало известно ранее, Влада Морозова провела в цирке. У нее в графике было два выступления. Перовое прошло без эксцессов, а после второго Морозовой стало плохо. За кулисами она потеряла сознание, ее подхватили на руки и понесли в кабинет к врачу.

Как отмечал сам Западный, девушка была скрючена и звала на помощь. После госпитализации в Городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова она скончалась в реанимации. Точная причина смерти все еще неизвестна. Прощание с артисткой Большого Московского цирка пройдет 12 марта в больнице, где она умерла.

Что важно знать о здоровье артиста цирка?

Шарифулин Валерий / ТАСС

Почти в каждом цирке страны открыты здравпункты, роль которых в деле охраны здоровья артистов огромна. Ведь артисты цирка всегда в дороге: в спешке, в сборах они порой забывают о себе, о своем здоровье. Поэтому в задачи врачей здравпунктов входит и своевременная квалифицированная помощь заболевшим, и профилактические мероприятия, и изучение условий труда и быта артистов, выявление факторов, которые могут отрицательно влиять на здоровье и устранение их. Такое заявление сделал опытный врач цирка Георгий Поповский.

«Перед началом работы артисты, прибывающие на гастроли в тот или иной стационар, обязаны пройти медицинский осмотр. Вот тут-то мы, врачи, и устанавливаем первый контакт с теми, кто будет жить и выступать в нашем городе один или несколько месяцев. Стараемся следить за выполнением назначений специалистов, сделанных во время последнего диспансерного обследования. Следует отметить, что артисты легко вступают в общение с врачом, делясь своими недугами. Любое заболевание — несчастье для человека, врач и больной стараются не запустить болезнь, чтобы быстрее излечить», — подчеркнул эксперт.

В цирке, где обычно в здравпункте работают врачи и медицинская сестра, налажен контакт с лечебными учреждениями города. Артисты всегда хорошо знают лечебные учреждения, где их любезно принимают, консультируют, лечат.

У каждого артиста есть медицинская книжка. Читаешь записи в них и порой огорчаешься: в некоторых цирках врач, к сожалению, отсутствует и врачебные листы медкнижек заполняет медсестра, а ведь разрешать работу артистам она не имеет права, подчеркнул специалист. На следующих этапах гастролей артисты уже с недоверием, порой и с пренебрежением относятся к работе здравпунктов. Нередки случаи, когда записи в медкнижках вообще отсутствуют. И что уже совсем недопустимо: к работе допускаются артисты, находящиеся на больничном листе.

Выработке и закреплению санитарно-гигиенических навыков у работников «конвейера» способствует санитарно-просветительная работа, проводимая врачами здравпунктов. Сейчас актуальным вопросом является борьба с курением, пояснил медик.

«Буквально на глазах развиваются изменения сосудов сердца, органов дыхания у артистов, занятых в спортивных жанрах. Растет непропорционально возрасту артериальное кровяное давление, особенно минимальное (диастолическое), снижается пульсовое давление», — рассказал Поповский.

Большинство цирков имеют вблизи форгангов (у разминочных залов) так называемые «Пункты медицинского контроля», которые работают во время представления, где еще за полчаса до начала работы артистам проверяют артериальное давление, пульс. Особенно этому наблюдению подвергаются артисты, работа которых сопряжена с нахождением на высоте пяти и более метров. Отмечаются случаи, когда контрольных измерений избегают.

ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

Не все артисты понимают смысл, значение, пользу прохождения и ежегодного обследования в диспансере. Если врачи на комиссии вносят записи о выявленной патологии, то нередко такие медкнижки с такими записями «теряются». Ни в одной из них нет отметок о прохождении диспансеризации. Врачи своевременно направляют на обследование, делают об этом пометки в медкнижки, но инспектора манежа не желают «портить отношения» и допускают артистов к работе.

В медицинской книжке должно быть записано, что артист едет в другой город здоровым. Хотелось бы, чтобы отдел формирования следил за разнарядками, был убежден в том, что они даны на здорового артиста.

Дисциплинированность и выполнение санитарно-гигиенического режима отличают и многих выпускников цирковых училищ. При поездках за рубеж во время медосмотра не требуют медицинских книжек, следовательно, и записи в них не делаются, а жаль, добавил специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, кто должен ответить за гибель 22-летней эквилибристки в цирке Запашного.

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