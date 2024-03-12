Штрафы за плохое состояние дорог в России хотят увеличить вдвое

Фото, видео: Феоктистов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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В Госдуме предлагают усилить меры ответственности для тех, кто проводит ремонт.

В России могут ужесточить ответственность за плохое состояние автодорог. Как пишут «Известия», законопроект уже сегодня внесут в Госдуму. В нtм предлагают вдвое увеличить штрафы для тех, кто некачественно или несвоевременно проводит ремонт. А также, если плохо расчищают улицы в непогоду.

Обычному сотруднику может грозить штраф до 50 тысяч рублей. А санкции для юрлиц, если по их вине кто-то пострадает, вырастут до одного миллиона.

И здесь на стороне законодателей играет статистика. Как рассказали «Известиям» эксперты, почти половина всех аварий в России происходит именно из-за плохого состояния дорожного полотна.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России предложили снизить вдвое штраф за неоплаченную парковку.