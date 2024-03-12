Фото: Zuma / ТАСС

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В результате ЧП разрушений и жертв нет.

Средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа в небе над Ленобластью. Эту информацию подтвердил губернатор субъекта Александр Дрозденко, опубликовав заявление в личном Telegram-канале.

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Чиновник подчеркнул, что в результате происшествия жертв и разрушений нет. Уже известно, что беспилотник попытался произвести атаку около 6:49 утра.

Ранее стало известно, что еще пять вражеских БПЛА были сбиты на подлете в Белгороду. Об этом утром сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.