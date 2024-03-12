Это спасет вашего питомца: какие прививки нужно делать собакам весной

Собак необходимо обрабатывать от клещей с марта по ноябрь

Фото: www.globallookpress.com / Claudio Furlan

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Чтобы обеспечить долгую и здоровую жизнь своему животному, нужно соблюдать все рекомендации ветеринара.

С приходом весны нужно заботиться не только о своем здоровье, но и о своих питомцах. Важно принимать профилактические меры, чтобы защитить свою собаку, пишет URA.RU.

Четвероногим друзьям необходимы прививки, чтобы сохранить их здоровье. При стандартном комплексе вакцинации собак предусматривается защита от таких заболеваний как:

Лептоспироз (в простонародье желтуха), болезнь, которая способна очень быстро поразить печень. В большинстве случаев животное умирает от этой болезни;

Бешенство — опасно для всех теплокровных. Не поддается лечению. Зараженное животное придется усыпить, либо в течение пяти суток питомец погибнет, смерть может быть очень мучительной;

Инфекционный гепатит — провоцирует слепоту и дистрофию печени. Гибель наступает в течение пары суток. Болезнь передается контактным способом;

Болезнь Карре (чума плотоядных) — поражает нервную систему. Ее тяжело переносят щенки, в 80% заболевание приводит к гибели;

Парвовирусный энтерит — вирусное заболевание. Очень опасно для молодых особей. Животное может погибнуть в 95%.

Очень важно соблюдать график прививок, это может спасти жизнь вашему пушистому другу. Также важно принимать меры против клещей. Они представляют большую опасность для животных. Активно появляются в марте и в апреле. Чтобы защитить собаку необходимо использовать антипаразитарные средства, такие как капли на холку, ошейники, спреи или таблетки.

Для лучшего эффекта, нужно начать профилактику до начала активного сезона клещей. Рекомендуется обрабатывать животное с марта и по ноябрь включительно.

Собаке также нужна защита от глистов. Важно проводить профилактику за 10-14 дней до планируемой вакцинации. Используются различные препараты в форме таблеток или суспензий, подобранные ветеринаром с учетом веса и состояния здоровья животного.

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