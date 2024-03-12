БПЛА атаковали Кстовскую промзону в Нижегородской области

Фото: Гынгазов Николай / ТАСС

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По предварительным данным, пострадавших нет.

На объект топливно-энергетического комплекса, который находится в Кстовской промышленной зоне Нижегородской области, была совершена атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин.

«Утром на Кстовскую промзону, на объект топливно-энергетического комплекса была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Сейчас на месте работают спецслужбы», — подчеркнул он в личном Telegram-канале.

В тушении пожара немедленно задействовали экстренные службы.

Два украинских беспилотника уничтожили над Белгородской областью

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке БПЛА в Орле.