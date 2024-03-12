Экс-сотрудник Boeing, подавший в суд на компанию, найден мертвым в США

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

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Мужчина работал в компании 32 года.

Бывшего сотрудника корпорации Boeing Джона Барнетта нашли мертвым в США. Он высказывал опасения по поводу стандартов производства авиакомпании. Из-за этого он и подал на Boeing в суд. Об этом сообщило издание BBC.

Мужчина проработал в компании 32 года. В 2017 году он вышел на пенсию. Правоохранители считают, что Барнетт покончил с собой. Его тело нашли в машине на автостоянке отеля.

Boeing выразил свои соболезнования из-за смерти бывшего сотрудника.

«Мы опечалены кончиной мистера Барнетта, и наши мысли с его семьей и друзьями», — сообщили в корпорации.

С 2010 года мужчина занимал должность менеджера по качеству на заводе корпорации в Северном Чарльстоне. На этом предприятие занимались производством самолета Boeing 787 Dreamliner.

До этого Барнетт публично заявлял, что сотрудники находятся под давления руководства. Из-за этого им приходится устанавливать некачественные детали, чтобы успеть вовремя. Мужчина высказывал свои опасения начальству, но не получил никакой реакции в ответ.

На пенсии экс-сотрудник начал долгие судебные разбирательства с компанией. Во время совей смерти он находился в Чарльстоне для участия в слушаниях. Барнетт обвинял корпорацию в том, что она распространяет о нем ложные слухи и мешает карьере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как авиагигант Boeing превратился в посмешище.