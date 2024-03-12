«Я полностью простила тебя»: почему Бен Аффлек и Джей Ло отменили первую свадьбу

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO / Jeffrey Mayer / JTM Photos; 5-tv.ru

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Звездная пара откровенно рассказала о своих отношениях.

Голливудская история любви длиной в 20 лет. Звездная пара Дженнифер Лопес и Бен Аффлек раскрыли тайны личной жизни. В новом документальном фильме знаменитости впервые признаются, почему их роман в начале двухтысячных развалился буквально за три дня до свадьбы. А еще — через какие испытания пришлось пройти Джей Ло на пути к славе. Звездные откровения выслушала корреспондент «Известий» Анна Ничуговская.

Дженнифер Лопес дает волю чувствам и не сдерживает слезы перед объективами камер. В документальном фильме «Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали» знаменитая певица раскрывает все тайны романа с Беном Аффлеком. Оказалось, именно муж помог 54-летней певице вновь поверить в себя.

«Это очень трогательно, потому что я была невысокого мнения о себе, и поэтому весь мир был невысокого мнения обо мне. Это совпало», — призналась Лопес.

История любви Дженнифер и Бена началась в 2002 году. Пара даже обручилась. Пресса следила за каждым их шагом. Но сделать фотографии молодоженов так и не удалось. Главный вопрос, который 20 лет мучил фанатов звездной пары, — почему Бен отменил свадьбу за три дня до торжества? В фильме — откровение за откровением.

«Когда мы с ней расстались, причиной было пристальное внимание к нашей личной жизни», — рассказал Аффлек.

«У нас был грандиозный свадебный план, в котором участвовали 14 сопровождающих и подружек невесты, но за три дня мы просто сдались под давлением обстоятельств», — добавила Дженнифер.

Бен и Дженнифер воссоединились почти спустя 20 лет после разрыва и наконец-то стали мужем и женой. Теперь журналисты с новой силой следят за звездной парой. Но, кажется, в этот раз супруги научились справляться со своей популярностью.

«Когда мы снова были вместе, я сказал: » послушай, одна из вещей, которых я не хочу, это отношения в соцсетях». А потом я понял, что просить об этом было бы нечестно. Это, как если бы вы собирались выйти за капитана корабля, а вам не нравится вода», — говорит Бен Аффлек.

В какой-то момент фильма Бен перестает отвечать на вопросы журналиста и спрашивает у Дженнифер, простила ли она его.

«Да, я думаю, что полностью простила тебя. Я думаю, что мне также нужно простить себя за некоторые вещи», — ответила Лопес.

Кроме отношений с мужем Лопес рассказывает и о создании последнего альбома, который сама и продюсирует. И даже призналась, что вдохновил ее именно Бен.

«Я просто хочу, чтобы люди поверили, что любовь существует. Если я могу использовать свою историю для этого, то именно это я должна сделать как артист», — отметила она.

Таких откровений пара не делала никогда. Пресса недоумевает, как Аффлек согласился на такой откровенный публичный разговор. Пиар это или история любви — пусть каждый зритель решит для себя сам.