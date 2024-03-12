Танковый взвод помогает пехоте ВС РФ наступать на запорожском направлении

Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Нашим танкистам удается успешно работать по позициям противника, оставаясь практически незамеченными.

На запорожском направлении к активному наступлению перешли российские штурмовые группы. Действия пехоты надежно прикрывают танки. Плотным огнем танкисты поражают опорные пункты и огневые точки противника, при этом оставаясь практически незамеченными. Как им это удается — корреспондент «Известий» узнал Кирилл Ольков.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О ее начале 24 февраля 2022 года сообщил президент РФ Владимир Путин. Тогда власти ЛНР И ДНР обратились к Москве за помощью на фоне участившихся обстрелов со стороны киевского режима.

Ранее 5-tv.ru показывал, как ВС РФ громят позиции ВСУ на купянском направлении с помощью самоходных установок «Нона».