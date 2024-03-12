Число пострадавших после обстрела Макеевки боевиками ВСУ выросло до восьми

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Серьезные повреждения получила местная школа.

Число пострадавших после обстрела Макеевки украинскими боевиками возросло до восьми человек. Среди них трое детей, один из которых сейчас в реанимации.

Удар ВСУ превратил в руины улицу одного из жилых районов. Разрушены несколько домов, люди оказались под завалами.

Серьезные повреждения получила местная школа — взрывной волной в окнах выбило стекла. По предварительным данным, националисты нанесли удар из тяжелой артиллерии натовского калибра.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.