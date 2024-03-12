Лукашенко освободил от должностей четырех послов Белоруссии

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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С чем связаны кадровые перестановки?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указом освободил от должностей послов страны в Швеции, Финляндии, Германии и Киргизии. Об этом свидетельствует документ на правовом интернет-портале республики.

«Освободить Мирончика Дмитрия Леонидовича от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Королевстве Швеция и по совместительству в Королевстве Норвегия, Самосуева Алексея Ивановича — от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Финляндской Республике и по совместительству в Королевстве Дания», — говорится в тексте.

Также с поста посла страны в Германии сняли Дениса Сидоренко. А дипломата Андрея Страчко, в свою очередь, освободили от должности в Киргизии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Белоруссии избрали всех 110 депутатов нижней палаты парламента в ходе первого в истории единого дня голосования в стране. Глава администрации президента Игорь Сергеенко был избран депутатом нижней палаты парламента в Поставском избирательном округе в Витебской области.