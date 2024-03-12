О каких проблемах со здоровьем говорит ощущение нехватки воздуха

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Это состояние не стоит списывать на усталость — возможно, речь уже идет о хроническом недуге.

Чувство, будто в легкие не набирается достаточно воздуха, даже невыраженное ощущение неполного вдоха, должно стать поводом для обращения к лечащему врачу. Этот симптом может говорить не только о хронических недугах вроде астмы или обструктивной болезни легких, но и о проблемах со здоровьем сердечно-сосудистой системы.

Об опасностях такого состояния таблоиду The Sun рассказала терапевт Сара Джарвис. Как отметила эксперт, нехватка воздуха при дыхании — это способ, который использует тело, чтобы сказать о низком уровне кислорода, соответствующие сигналы подает головной мозг.

Те же манипуляции он проделывает и в случаях недостаточно эффективной работы кровяного насоса. Слабое сердце с трудом доставляет насыщенную кислородом кровь к другим органам.

«По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), такие проблемы я сердцем, как стенокардия, сердечные приступы, сердечная недостаточность и некоторые нарушения сердечного ритма вроде фибрилляции предсердий, могут вызывать одышку», — говорится в материале.

Пугающее чувство нехватки воздуха также может быть следствием повышенной тревожности. Как рассказала психолог Киррен Шнак из Оксфорда, в стрессовых ситуациях потребность в кислороде резко увеличивается.

Одним из физических изменений, которые вызывает тревога, является перенаправление кислорода к большим группам мышц. Человек в такие моменты автоматически пытается больше и глубже вдохнуть. А затем появляется одышка, что вызывает еще большее беспокойство.

Любые изменения самочувствия, обращающие на себя внимание и приносящие дискомфорт, это требование организма позаботиться о нем. Лучшее решение — поделиться своими опасениями с доктором и пройти обследования.

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