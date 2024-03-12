Россияне смогут посещать ЕС без биометрического паспорта

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Главное — иметь полный набор документов.

Во второй половине 2024 года в Евросоюзе заработает автоматизированная система въезда и выезда для путешественников, не имеющих гражданство в ЕС. Об этом пишут «Известия».

Предполагается, что Entry/Exit System (EES) также потребует от путешественников наличие биометрического паспорта, то есть с чипом — в России такие выдают на десять лет. Однако в Еврокомиссии уточнили, что отсутствие такого документа у российского гражданина не означает автоматический блок на въезд.

«Отказ во въезде не основан исключительно на том факте, что у путешественника нет биометрического паспорта. В случаях, когда он имеет действительный проездной документ, дающий ему право на пересечение границы, действительную Шенгенскую визу и соответствует всем другим условиям, изложенным в Шенгенском пограничном кодексе, биометрический паспорт не требуется», — говорится в заявлении.

Автоматизированная система въезда и выезда будет регистрировать данные туристов каждый раз, когда они пересекают границу ЕС. При первом посещение страны Европейского союза нужно сдать биометрические данные, а именно сделать фотографию и отсканировать отпечатки пальцев.

Пока неизвестно, когда начнет действовать новая система. Однако в Еврокомиссии отметили, что дата будет объявлена позже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отдых в Турции для россиян может подорожать из-за санкций Запада.