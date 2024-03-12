«Известия» вручили SHAMAN мяч сборной России по художественной гимнастике

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Мария Федоровцева, Анна Грош и Алина Русанова выступают с обручами под песню звезды «Мы».

«Известия» передали певцу SHAMAN (Ярославу Дронову) мяч от спортсменок сборной России по художественной гимнастике. Те на нем оставили надпись-напоминание о том, как завоевывали медали под музыку любимого артиста.

Так, 11 марта завершились сольные концерты SHAMAN в «Крокус Сити Холле», в ходе которых он представил поклонникам новую программу «Ты моя». Три дня исполнитель собирал аншлаговые залы.

Чемпионки Европы и России в групповых упражнениях Мария Федоровцева, Анна Грош и Алина Русанова выступают с обручами под песню SHAMAN «Мы», с ней девушки даже завоевали золото.

Спортсменки тоже побывали на шоу Дронова в «Крокусе», но не смогли тогда передать памятный презент. SHAMAN был тронут подарком, попутно оценив и красоту самого вида спорта.

А также пообещал, что исправит ситуацию с несостоявшейся встречей. Так, на Гран-при Кубка чемпионов имени Алины Кабаевой артист лично встретится с девушками и поблагодарит их.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как незрячий мальчик исполнил песню «Улетай» на концерте SHAMAN. Во время выступления Дронов спустился в зал, где сидели юный фанат и его мама, и передал микрофон ребенку.