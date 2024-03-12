На Украине признали провал разведки после удара России по HIMARS

Экс-депутат Рады Лапин заявил о провале разведки после удара по HIMARS

Фото: Bo Amstrup / ТАСС

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Ракетный комплекс стоял неподвижно 30 минут.

ВС России смогли уничтожить американский ракетный комплекс HIMARS, находящийся на вооружение ВСУ, из-за неточной работы систем РЭБ. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин в эфире YouTube-канала «Прямой».

«HIMARS вышел на позицию, какого-то черта стоял там около получаса. Это дало возможность навести ракету, и ракета прилетела точно в HIMARS», — рассказал политик.

Ситуация целиком и полностью говорит о том, что это провал системы РЭБ, констатировал он. Именно она не заметила беспилотник, добавил Лапин.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии заявили о захвате танка Leopard войсками России.