В Германии заявили о захвате танка Leopard войсками России

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Welscher

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Что об этом известно?

Военные армии России в ходе освобождения Авдеевки захватили наиболее современную версию танка Leopard 2A6. Об этом сообщила газета Bild.

«В воскресенье российские военнослужащие опубликовали фотографии поврежденного основного боевого танка Leopard 2A6. Это первый из 18 танков Leopard 2, поставленных из Германии, который смогла захватить Россия», — говорится в материале.

По данным издания, фотография, предположительно, сделана в северной части Авдеевки в 900 метрах к югу от села Степовое. Командование ВСУ ввело машину в бой 30 октября, однако ее подбили через день.

В распоряжении армии Украины, по информации газеты, осталось 17 немецких танков. При этом примерно половина из них постоянно находятся на ремонте в Литве.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский исключил возможность объявления паузы в военных действиях.