Жога почтил память погибших в лагере смерти «Красный» в Крыму
Жога возложил цветы к мемориалу жертвам фашистской оккупации в Крыму
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пивоваров; 5-tv.ru
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Он также возложил цветы к мемориалу жертвам фашистской оккупации.
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