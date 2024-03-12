Жога почтил память погибших в лагере смерти «Красный» в Крыму

Жога возложил цветы к мемориалу жертвам фашистской оккупации в Крыму

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пивоваров; 5-tv.ru

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Он также возложил цветы к мемориалу жертвам фашистской оккупации.

Считаные дни остаются до голосования и кандидаты в президенты активно ведут предвыборную кампанию. Сопредседатель штаба Владимира Путина Артем Жога сегодня в Крыму.

Он почтил память погибших в лагере смерти «Красный» и возложил цветы к мемориалу жертвам фашистской оккупации. Владимир Машков работал в Твери.

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