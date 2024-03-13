Последствия будут печальными: никогда не говорите с ИИ на эти темы

Фото, видео: К/ф "Убрать из друзей", 2015 г., режиссер Леван Габриадзе; Пресс-служба «Лаборатории Касперского»; 5-tv.ru

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Как нейросети могут использовать эту информацию?

С чат-ботами и прочими программами на основе искусственного интеллекта (ИИ) не стоит общаться на медицинские и юридические темы. Об этом 5-tv.ru заявил руководитель группы исследований и разработки технологий машинного обучения в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов.

Чтобы избежать неприятных ситуаций при взаимодействии с чат-ботами, не стоит обращаться к ним за советами по важным темам. По мнению эксперта, лучше в беседе с ИИ не обсуждать, например, психическое здоровье и другие серьезные вопросы.

«Если вы все же общаетесь с чат-ботами на такие темы, то стоит обязательно перепроверять информацию, а за финальным решением обращаться к специалистам», — рекомендовал Тушканов.

www.globallookpress.com / m3; Личный архив Александры Миллер; 5-tv.ru

А психолог Александра Миллер посоветовала как можно меньше общаться с чат-ботами и вообще «сидеть» в интернете, так как это сильно отражается на психике. Специалист рекомендовала больше времени уделять общению с близкими и по всем важным вопросам советоваться с ними.

«Поэтому, конечно же, нужно стараться больше проводить времени вместе на природе, за семейными обедами, устраивать какие-то мини-праздники, которые многие уже давно исключили из своей жизни», — отметила психолог.

Она также призвала тщательно следить за тем, что вы смотрите в интернете, поскольку то, что человеку попадает в голову, то он потом и транслирует. Зеркальные нейроны, которые находятся у нас в голове, занимаются тем, что мы становимся продуктом собственного потребления, пояснила Миллер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что помощник Microsoft с ИИ заявил пользователю, что тому «незачем жить». Специалист по метаданным Колин Фрейзер тестировал реакцию чат-бота на тревожные сообщения, и результат его ошеломил.

Когда он сказал, что хочет «покончить со всем этим», чат-бот сначала отговаривал его от мрачных мыслей, а потом вдруг согласился. Более того, когда Фрейзер признался, что эмодзи вызывают у него приступы паники, чат-бот продолжил их использовать.