На Западе указали на неспособность Макрона создать коалицию поддержки Украины
AFP: у Макрона не получается создать коалицию для поддержки Украины
Фото: Reuters / Eva Korinkova
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Похоже, он не понимал, во что ввязался на этот раз.
Президент Франции Эммануэль Макрон не может найти партнеров, которые вместе с ним будут поставлять Украине дальнобойное оружие и военный контингент. Об этом сообщило агентство AFP.
«Идея была в том, чтобы объявить в Киеве не только о новых поставках французских вооружений Украине, но также о серьезных решениях от лица всех западных союзников о переходе на новый этап в поддержке Киева», — говорится в материале.
Лидер Франции до сих пор не выбрал даты, в которые совершит дипломатическую поездку в Киев. Однако до этого он обещал приехать на Украину до середины марта.
Источник агентства рассказал, что Макрон хотел нанести визит при достижении определенных результатов, но он и не предполагал, что для создания коалиции потребуется очень много усилий.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елисейский дворец планирует отложить визит Макрона на Украину из-за инцидента в Одессе.