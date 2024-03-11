На Западе указали на неспособность Макрона создать коалицию поддержки Украины

Фото: Reuters / Eva Korinkova

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Похоже, он не понимал, во что ввязался на этот раз.

Президент Франции Эммануэль Макрон не может найти партнеров, которые вместе с ним будут поставлять Украине дальнобойное оружие и военный контингент. Об этом сообщило агентство AFP.

«Идея была в том, чтобы объявить в Киеве не только о новых поставках французских вооружений Украине, но также о серьезных решениях от лица всех западных союзников о переходе на новый этап в поддержке Киева», — говорится в материале.

Лидер Франции до сих пор не выбрал даты, в которые совершит дипломатическую поездку в Киев. Однако до этого он обещал приехать на Украину до середины марта.

Источник агентства рассказал, что Макрон хотел нанести визит при достижении определенных результатов, но он и не предполагал, что для создания коалиции потребуется очень много усилий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елисейский дворец планирует отложить визит Макрона на Украину из-за инцидента в Одессе.