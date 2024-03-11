Пробудили древние силы: почему после смерти Елизаветы II королевская семья полетела в тартарары

Фото, видео: www.globallookpress.com / Albert Nieboer; 5-tv.ru

У них сейчас черная полоса, отмечает эксперт.

В королевской семье Великобритании уже давно не все спокойно. Например, вокруг принцессы Уэльской Кейт Миддлтон продолжают ходить разнообразные слухи.

Эзотерик, таролог Марианна Абравитова попыталась для 5-tv.ru разобраться в странных ситуациях, связанных с королевской семьей. Прежде всего она отметила, что фотошоп на недавнем снимке Миддлтон, вероятно, нужен был для того, чтобы скрыть болезненный вид принцессы.

«Уже месяца через три или четыре она будет выглядеть привлекательно, как ни в чем не бывало. Но сейчас послеоперационный период, она еще восстанавливается, поэтому и носит темные тона в одежде и темные очки», — уверяет таролог.

У королевской семьи сейчас черная полоса, отмечает Абравитова. Недуг настигнет многих членов семьи — цепную реакцию запустил уход королевы Елизаветы II, убеждена специалист.

«После смерти королевы наступил очень сложный турбулентный период в жизни этих людей. Очень много десятилетий они и горя не знали, потому что было все устоявшееся, фундаментальное. Можно было жить в достаточно расслабленном состоянии. Все ехало, как по рельсам. А после ухода королевы произошли пертурбации, которые встряхнули и энергетически запустили процессы, дремлющие многие годы», — объясняет эзотерик.

Эксперт предупреждает, что приходить в себя королевская семья будет еще около двух лет. И будет много новостей о них вплоть до трагических, сказала Абравитова.

Ранее 5-tv.ru писал, что опубликовавшая странное семейное фото Миддлтон оставила загадочное послание в соцсетях.