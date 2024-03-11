Мошенники через «Госуслуги» увели у народной артистки РСФСР Абросимовой почти 500 тысяч рублей

Мошенники украли у актрисы Тамары Абросимовой почти 500 тысяч рублей

Фото: Кадр из х/ф «Лиговка». Режиссер: Александра Бутько, Алексей Молочник, 2010г.

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По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.

Почти 500 тысяч рублей украли телефонные мошенники у народной артистки РСФСР Тамары Абросимовой. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что неизвестные действовали под видом оказания услуг сотовой связи. Они смогли получить доступ к персональным данным актрисы, зашли в ее аккаунт на «Госуслугах» и провели два платежа.

Их общая сумма составила 477 тысяч рублей. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.

Российским зрителям Абросимова знакома по ролям в фильмах «Про Витю, про Машу и морскую пехоту» и «Сентиментальный роман». В 2015 угоду она была удостоена благодарности президента России за заслуги в развитии отечественной культуры, туризма и многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Директор Буйнова назвал следующую жертву мошенников, вымогающих деньги.