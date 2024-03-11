«Все готова отдать»: Блиновская со слезами на глазах умоляет о встрече с детьми
Блиновская заявила о желании увидеть детей
Фото: Сандурская Софья / ТАСС
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Она верит, что следствие снимет с нее обвинения.
Председатель ОНК Москвы Георгий Волков заявил после посещения в СИЗО блогера Елены Блиновской, что она надеется на изменение меры наказания и что та очень хочет увидеть детей.
«Ее состояние психологическое достаточно стабильно, но, когда она вспоминает о детях, на ее глазах появляются слезы. Она говорит, что все готова отдать, лишь бы дали увидеть ее несовершеннолетних детей», — цитирует Волкова издание Газета.ру.
Кроме того, говорит он, Блиновская считает себя невиновной. Она верит, что следствие снимет с нее обвинения.
Волков также добавил, что общественная наблюдательная комиссия продолжит наблюдать за состоянием предпринимательницы в СИЗО.
Ранее 5-tv.ru писал, что эксперт по провокационному пиару Денис Амосов проанализировал поведение Блиновской, обвиняющейся в неуплате налогов. Он сделал вывод, что блогер разозлила аудиторию своей популярностью.