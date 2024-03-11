Зеленский заявил о строительстве трех линий фортификационных укреплений

Фото: Reuters / Stringer

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Их протяженность, как ожидается, составит две тысячи километров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине начали возводить три линии фортификационных сооружений. Их протяженность, как ожидается, составит две тысячи километров.

«Важная тема — фортификация. Отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонительных рубежей. Защита в три полосы протяженностью 2000 километров — масштабная задача», — сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

Лидер Незалежной также выразил надежду на то, что работы завершатся своевременно. На каком направлении строятся укрепления, не уточняется.

Шмыгаль уже утверждал, что с начала года власти Украины выделили на строительство оборонительных рубежей более 525 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что элитные подразделения ВСУ обсуждают свержение Зеленского.