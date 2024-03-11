Пять человек оказались под завалами после удара ВСУ по Макеевке

Фото, видео: 5-tv.ru

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Начавшийся после инцидента пожар был ликвидирован силами МЧС.

ВСУ обстреляли жилой дом в Макеевке, пять человек попали под завалы. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«При обстреле поселка Ханженково-Северный Советского района Макеевки прямым попаданием снаряда противника был поврежден жилой дом. Под завалами оказались пять человек, в том числе два ребенка», — написал политик в Telegram-канале.

Четверо были госпитализированы, один из детей находится в реанимации. Один из пострадавших находится на амбулаторном лечении.

Начавшийся после инцидента пожар был ликвидирован силами МЧС. Также в результате атаки была повреждена городская школа №1.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что два человека погибли при атаке беспилотника ВСУ под Белгородом.