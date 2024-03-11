Генерал-лейтенант Андрей Булыга назначен замминистра обороны России

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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До этого он занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.

Генерал-лейтенант Андрей Булыга назначен замглавы Минобороны России, отвечающим за материально-техническое обеспечение армии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что указ о назначении подписал президент России Владимир Путин. Прежде Булыга занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно об отставке главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. На его место, по данным источников, назначили адмирала Александра Моисеева.

Евменов занимал пост главкома ВМФ России с мая 2019 года. Моисеев руководил Северным флотом с 2019 года.