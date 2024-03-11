Жога поздравил участников детского форума «Крым в сердце моем» с годовщиной воссоединения полуострова с Россией

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

А кандидат в президенты от ЛДПР Леонид Слуцкий встретился с одной из московских семей.

Сопредседатель центрального избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина Артем Жога поздравил участников детского форума «Крым в сердце моем» с десятилетием воссоединения полуострова с Россией.

Процесс автоматизации, цифровизации и привлечение студентов к производственной практике на предприятиях обсудил претендент на пост главы государства Владислав Даванков с работниками Тульского молочного комбината. На круглом столе он представил свои программные тезисы о льготах для фермеров и о развитии отрасли.

А кандидат в президенты от ЛДПР Леонид Слуцкий встретился с одной из московских семей и обсудил с молодыми людьми ипотечное кредитование. Председатель партии заявил, что помощь семьям должна входить в обязанность государства.