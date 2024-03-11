США запланировали кибератаки на систему ДЭГ на выборах президента России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Silas Stein; 5-tv.ru

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Для этого Штаты хотят привлечь ведущих IT-специалистов.

США запланировали кибератаки на систему дистанционного голосования на выборах российского президента. Об этом сообщила Служба внешней разведки России.

Для этого Штаты хотят привлечь ведущих американских IT-специалистов. Кроме того, президент США Джо Байден поставил задачу через подконтрольные неправительственные организации спровоцировать «сокращение явки».

На некоторых интернет-ресурсах распространяются призывы к гражданам России игнорировать выборы. Однако вашингтонские политтехнологи рискуют вновь просчитаться, заявили в СВР.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперты ИНСОМАР рассчитали прогноз явки и результатов голосования на грядущих президентских выборах. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Института.

Согласно данным опроса, явка на выборах президента в 2024 году может достигнуть 73%, а голоса за кандидатов могут распределиться следующим образом: действующий президент страны и кандидат Владимир Путин получит 80,2%, кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов — 6,3%, кандидат от партии ЛДПР Леонид Слуцкий — 5,6%, а Владислав Даванков, чья кандидатура была выдвинута партией «Новые люди», — 5,1%.