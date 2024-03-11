В России впервые арестовали гражданина Южной Кореи за шпионаж

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Мужчина был задержан во Владивостоке. Что еще известно?

Впервые в России задержали и арестовали шпиона из Южной Кореи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о шпионаже был установлен и задержан гражданин Республики Корея Пэк Вон Сун», — говорится в сообщении.

По информации агентства, мужчину задержали во Владивостоке и затем этапировали в Москву для проведения следственных мероприятий. Судом избрана мера заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд приговорил бывшего курсанта одного из военных командных училищ России к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Военнослужащий занимался шпионажем.