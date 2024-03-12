🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 12 марта, день свершений. Не ограничивайте полет фантазии, будьте решительны, смело внедряйте все новое в привычную обыденность. Чем больше — тем лучше.

♈ Овны

Сегодня вас ждет хлопотный денек. Возможны трудности в коллективной деятельности. Но забудьте о текущих проблемах. Вечером вас могут ждать приятные сюрпризы.

Космический совет: забудьте о текущих проблемах.



♉ Тельцы

Гороскоп сулит насыщенный день. Ограничьте общение со сплетниками и интриганами и не делитесь планами с коллегами. Пробуйте что-то новое.

Космический совет: пробуйте что-то новое.



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♊ Близнецы

Вы сегодня слишком впечатлительны — на замечания обижаетесь, из-за критики расстраиваетесь. Лучше сместите вектор внимания на что-то действительно важное. Например, на близкие отношения. Окунитесь в пучину страсти.

Космический совет: окунитесь в пучину страсти.

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♋ Раки

Сегодня вас ждет странный и необычный день. Но не погружайтесь в мистику и не слушайте людей, которые называют себя колдунами. И ни в коем случае не оправдывайтесь перед окружающими.

Космический совет: не оправдывайтесь перед окружающими.

♌ Львы

Звезды в восторге от вашего трудолюбия, что уж говорить о начальнике — руководитель готов ставить вас в пример. Но не забывайте: любите и будьте любимы.

Космический совет: любите и будьте любимы.

♍ Девы

Сутки подходят для деловых встреч и для общения с влиятельными людьми. Уделяйте больше времени деталям во всем и везде. И берегите ценную информацию.

Космический совет: больше времени уделяйте деталям.





♎ Весы

Присмотритесь к своему окружению — звезды уверены, что среди ваших знакомых найдутся надежные и честные ребята. Отправьтесь в дальнее путешествие.

Космический совет: начните планировать путешествие.



♏ Скорпионы

Не спешите принимать ответственные решения и для начала посоветуйтесь со знающими людьми. Не огорчайтесь из-за мелочей.

Космический совет: не огорчайтесь из-за мелочей.

♐ Стрельцы

Сегодня вы выделяетесь из толпы — звезды догадываются, в чем дело, ведь вы сияете от счастья. Не ждите первого шага от людей — действуйте сами.

Космический совет: действуйте первыми.

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♑ Козероги

Сутки подходят для решения бытовых вопросов. Но сначала придется разобраться с профессиональными проблемами. Советы из прошлого помогут вам.

Космический совет: советы из прошлого помогут вам.





♒ Водолеи

Не сравнивайте себя с успешными людьми — поверьте звездам, ситуация в профессиональной и финансовой сферах скоро наладится. Важно: не обижайте близких.

Космический совет: не обижайте близких.



♊ Рыбы

Не реагируйте на провокации окружающих и учитесь контролировать эмоции — вот такой совет решили дать небесные светила. помните: будущее зависит от вас.

Космический совет: помните, что будущее зависит только от вас.

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