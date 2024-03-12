🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 12 марта, день свершений. Не ограничивайте полет фантазии, будьте решительны, смело внедряйте все новое в привычную обыденность. Чем больше — тем лучше.
♈ Овны
Сегодня вас ждет хлопотный денек. Возможны трудности в коллективной деятельности. Но забудьте о текущих проблемах. Вечером вас могут ждать приятные сюрпризы.
Космический совет: забудьте о текущих проблемах.
♉ Тельцы
Гороскоп сулит насыщенный день. Ограничьте общение со сплетниками и интриганами и не делитесь планами с коллегами. Пробуйте что-то новое.
Космический совет: пробуйте что-то новое.
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♊ Близнецы
Вы сегодня слишком впечатлительны — на замечания обижаетесь, из-за критики расстраиваетесь. Лучше сместите вектор внимания на что-то действительно важное. Например, на близкие отношения. Окунитесь в пучину страсти.
Космический совет: окунитесь в пучину страсти.
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♋ Раки
Сегодня вас ждет странный и необычный день. Но не погружайтесь в мистику и не слушайте людей, которые называют себя колдунами. И ни в коем случае не оправдывайтесь перед окружающими.
Космический совет: не оправдывайтесь перед окружающими.
♌ Львы
Звезды в восторге от вашего трудолюбия, что уж говорить о начальнике — руководитель готов ставить вас в пример. Но не забывайте: любите и будьте любимы.
Космический совет: любите и будьте любимы.
♍ Девы
Сутки подходят для деловых встреч и для общения с влиятельными людьми. Уделяйте больше времени деталям во всем и везде. И берегите ценную информацию.
Космический совет: больше времени уделяйте деталям.
♎ Весы
Присмотритесь к своему окружению — звезды уверены, что среди ваших знакомых найдутся надежные и честные ребята. Отправьтесь в дальнее путешествие.
Космический совет: начните планировать путешествие.
♏ Скорпионы
Не спешите принимать ответственные решения и для начала посоветуйтесь со знающими людьми. Не огорчайтесь из-за мелочей.
Космический совет: не огорчайтесь из-за мелочей.
♐ Стрельцы
Сегодня вы выделяетесь из толпы — звезды догадываются, в чем дело, ведь вы сияете от счастья. Не ждите первого шага от людей — действуйте сами.
Космический совет: действуйте первыми.
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♑ Козероги
Сутки подходят для решения бытовых вопросов. Но сначала придется разобраться с профессиональными проблемами. Советы из прошлого помогут вам.
Космический совет: советы из прошлого помогут вам.
♒ Водолеи
Не сравнивайте себя с успешными людьми — поверьте звездам, ситуация в профессиональной и финансовой сферах скоро наладится. Важно: не обижайте близких.
Космический совет: не обижайте близких.
♊ Рыбы
Не реагируйте на провокации окружающих и учитесь контролировать эмоции — вот такой совет решили дать небесные светила. помните: будущее зависит от вас.
Космический совет: помните, что будущее зависит только от вас.
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