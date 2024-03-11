Полезные советы: как нормализовать гормональный фон без лекарств

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Michaela Begsteiger

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Для правильной работы гормональной системы необходимо придерживаться некоторых правил в питании.

Гормональный фон следует поддерживать в норме, ведь гормоны играют важную роль в регуляции многих процессов в организме человека. Например, питание очень сильно влияет на функционирование гормонов. Как поддерживать гормональный баланс, пишет издание «Страсти».

По словам нутрициолога Жанны Тиханычевой, когда нарушается работа гормональной системы, проблемы возникают на всех уровнях самочувствия человека. Например, меняется настроение, скачет вес, начинаются проблемы с зачатием. Ведь гормоны отвечают и за эмоции, и за аппетит, и за качество сна и за многое другое.

Нарушение питания негативно влияет на гормональный баланс. Человеку нужно наедаться, но делать это не слишком поздно. Лучше всего ужинать примерно за три часа до сна.

«Одно из самых частых нарушений работы гормональной системы современного человека — это инсулинорезистентность или преддиабет, когда клетка становится не чувствительна к инсулину. Факторами, провоцирующими данное состояние, могут являться постоянные перекусы, простые углеводы в рационе, а также стресс», — объясняет Тиханычева.

Для нормализации гормонального фона нужно наладить график питания, исключить из рациона постоянные перекусы и простые углеводы. Добавить в свое питание цельные злаки, зелень, ягоды, масла холодного отжима, орехи, семена. Также нужно следить за состоянием своей щитовидной железы.

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