Ход за «глубинным государством»: как у Трампа могут отобрать победу?

Фото: Reuters / Sam Navarro

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По итогам праймериз миллиардер еще больше приблизился к президентскому креслу, и реакция его противников, очевидно, не заставит себя ждать.

Прошедший в США «супервторник» (день проведения праймериз — Прим. ред.) стал воодушевляющим для кандидата в президенты страны Дональда Трампа, который с огромным преимуществом выиграл предварительные выборы в 14 штатах из 15. Однако у противостоящего ему «глубинного государства» (тайно правящие США политические и бизнес-элиты — Прим. ред.) остается несколько вариантов проведения своего кандидата от республиканцев на президентский пост. Об этом говорится в аналитической статье EADaily.

Первый вариант — отстранить Трампа от участия в выборах, «повесив» на него уголовное дело. За этим наверняка последуют акции протеста, однако протестующих можно объявить «угрозой демократии и законности», «экстремистами» или «фашистами», отмечает автор публикации.

Одновременно на сцену выведут другого кандидата-республиканца — Никки Хейли, с треском проигравшую Трампу праймериз, а в ноябре приведут ее к «победе» над действующим президентом Джо Байденом. Это позволит «глубинному государству» поставить президентом свою марионетку.

Второй вариант — выдвинуть на президентских выборах третьего «независимого» кандидата с программой, близкой к программе Трампа, который отберет у него необходимые для победы голоса. На роль такого «независимого третьего» уже подготовлен сенатор-«диссидент» Роберт Кеннеди, говорится в статье.

Третий вариант — повторить фальсификацию 2020 года и провозгласить вторую «победу» Байдена. Однако это вероятно только в том случае, если планируется после выборов отправить Байдена в отставку по состоянию здоровья, а вместо него поставить вице-президента Камалу Харрис.

Четвертый вариант — физическое устранение Трампа. Несмотря на явную очевидность заказчиков, такое развитие событий нельзя исключать, отмечается в публикации.

«Если все-таки пойдут на убийство Трампа, это, очевидно, будет означать, что хотят сказать американскому народу: все, лавочка закрылась, была Америка ваша, стала наша, теперь мы здесь хозяева и не надо дергаться», — резюмировал автор.

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