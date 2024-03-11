Путин подписал закон о запрете рекламы у иноагентов

Фото: www.globallookpress.com / Felix Zahn / photothek.net via www

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Инициатива прежде прошла одобрение в Госдуме и Совфеде.

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Законопроект был принят Госдумой 28 февраля, Совфедом — 6 марта.

Как указывалось, инициатива направлена на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела России. За нарушение предусматриваются штрафы: для физических лиц — до 50 тысяч рублей, а для юридических — до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении может грозить лишение свободы до двух лет.

Изменения вносятся в «Закон о рекламе». Ответственность за нарушение будут нести рекламодатель и рекламораспространитель.

Закон, подписанный президентом 11 марта, вступает в силу через десять дней.

Ранее 5-tv.ru писал, что иноагенты, предоставляющие площадки для рекламы, лишатся большой части дохода при вступлении в силу нового закона. По подсчетам экспертов, это порядка пяти миллиардов рублей (по данным за 2023 год).