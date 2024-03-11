Снимите одежду и молчите: врач назвала ошибки при измерении давления

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Несколько простых правил помогут вам лучше следить за своим здоровьем.

Часто при плохом самочувствии мы первым делом измеряем давление, чтобы лучше понять причины такого состояния. Однако, как оказалось, некоторые методы определения давления менее эффективны. Врач-терапевт Татьяна Фатеева в беседе с сайтом aif.ru рассказала, как лучше всего измерять давление в домашних условиях, а также каких ошибок стоит избегать.

По словам специалиста, дома лучше всего использовать тонометры с манжетой на плечо, так как они более точны, чем аппараты на запястье или на палец. Фатеева отметила, что манжета на плече должна быть на два сантиметра выше локтевого сгиба и прилегать непосредственно к коже, а не к одежде. Также во время измерения давления необходимо быть спокойным, занять удобное положение, не разговаривать, не скрещивать ноги и не делать активных движений.

Рекомендуется измерять давление дважды в день в одно и то же время (утром и вечером), спустя не менее 30 минут после физических нагрузок, приема пищи, кофе или чая. Очень важно записывать полученные данные, чтобы в будущем врач мог использовать их при постановке диагноза и последующем лечении.

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