Женщину приговорили к обязательным работам из-за жалобы на увлечение экс-супруга «ночными бабочками»

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Женщина хотела возмездия, но ей все тут же вернулось бумерангом.

Жительница Перми, оклеветавшая своего экс-супруга, приговорена к обязательным работам. Женщина обратилась в полицию, рассказав, что ее бывший муж якобы неоднократно был замечен с несовершеннолетними, пишет URA.RU.

Кроме того, по словам горожанки, ее экс-супруг пользуется услугами проституток. Таким образом пермячка решила отомстить своему бывшему мужу после конфликта из-за их трехлетней дочери, отметил Пермский краевой суд.

«Обиженная женщина решила отомстить. Она написала заявление в полицию с заведомо ложными сведениями, порочащими честь и достоинство, подрывающими репутацию экс-супруга. В заявлении гражданка сообщила, что… бывший муж имеет венерические заболевания, поскольку пользуется услугами женщин легкого поведения. Заявительница боится, что он также может заразить дочь», — говорится в сообщении.

Суд первой инстанции установил, что указанная информация была ложной. Женщина признана виновной по статье о клевете (ч. 4 ст. 128.1 УК РФ) и приговорена к 300 часам обязательных работ. Пермячка пыталась обжаловать приговор в вышестоящей инстанции, но Пермский краевой суд оставил его без изменений.