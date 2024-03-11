Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Огонь перекинулся на соседнее здание.

Тысяча квадратных метров огня — в Подмосковье загорелся склад со стройматериалами. Пламя полностью охватило ангар. Столб дыма виден за несколько километров.

Очень быстро обрушилась кровля. От высокой температуры лопнул контейнер с топливом, оно растеклось на 400 с лишним метров. В итоге огонь перекинулся и на соседнее здание.

В этой промзоне сосредоточено производство матрасов и мебели. Информации о пострадавших пока нет, очаг удалось локализовать.

Ранее 5-tv.ru писал, что мощный пожар произошел в ангаре в Петербурге. Пострадали несколько человек. Как сообщили в МЧС, их госпитализировали.