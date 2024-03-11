«История не умирает»: кто должен ответить за гибель 22-летней эквилибристки в цирке Запашного

Фото, видео: Instagram* / morozovaaa.v; Личный архив Аркадия Ковалько; 5-tv.ru

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Артистка погибла сразу после выступления на арене цирка в Москве. Почему ее не удалось спасти?

В Москве умерла 22-летняя артистка Большого Московского цирка Влада Морозова. Самым первым об этом сообщил генеральный директор развлекательного учреждения Эдгард Запашный. По его словам, ничего не предвещало беды: в тот роковой день Морозова должна была отыграть сразу две постановки. Утренняя прошла без эксцессов и завершилась по плану. Перед вечерней штатные врачи цирка осмотрели девушку и вынесли вердикт — выступать Морозовой можно.

По задумке, в иллюзионном аппарате должны были находиться три девушки, в числе которых была и Морозова. Коллеги погибшей уже после трагедии отмечали, что Влада была в хорошем настроении перед выступлением.

Она рассказывала смешные истории, шутила. Во время номера иллюзионист помахал платком, артистки друг за другом появились, а потом ушли за кулисы. То, что происходило дальше, в большей степени было похоже на страшный сон: уже за кулисами Морозова потеряла сознание. Находившийся рядом с ней иллюзионист подхватил девушку под руки, а затем побежал с ней к медицинскому кабинету.

«Он на весь цирк кричал: «Врача, пожалуйста!» — вспоминает Запашный.

На тот момент 22-летняя Влада находилась уже в скрюченном состоянии.

Telegram / Большой Московский Цирк / greatcircus_ru / Елена Бледных; www.globallookpress.com / АГН Москва; 5-tv.ru

Около восьми часов в цирк приехали врачи скорой помощи. Несколько часов они оказывали помощь на месте, а затем вывезли Владу в тяжелом состоянии на каталке. В 20:27, рассказал Эдгард Запашный, эквилибристка была еще жива.

«Над ее спасением трудились три бригады скорой помощи. Они делали прямой массаж сердца, подключали к аппаратам, боролись за ее жизнь. Они сделали все, что могли», — рассказал он в Telegram-канале.

Около получаса, подчеркнул Запашный, весь штат цирка дежурил у медицинского кабинета и ждал новостей.

«Все решения о госпитализации, об оказании помощи врачи принимали сами. Мы только и могли, что стоять у кабинета в растерянности. После того, как ее увезли, все пошли по домам. На всех не было лица», — констатировал он.

По его словам, девушка скончалась в реанимации Городской клинической больницы № 1 имени Н. И. Пирогова. Он опроверг данные о том, что смерть эквилибристки произошла перед выступлением.

Для всего штата цирка смерть Влады Морозовой стала настоящим большим потрясением. В последний раз, когда девушку видели еще живой и на каталке, проводить ее в больницу вышли без преувеличения все коллеги по цирковому искусству.

Ошарашенный смертью подчиненный Запашный и вовсе не сумел сдержать эмоций и опубликовал душераздирающий пост, в котором лично простился с девушкой и пожелал ей покоя на небесах.

«В нашем Московском цирке сегодня произошло большое горе. Умерла в реанимации очень хорошая молодая артистка Влада Морозова. Она была выпускницей циркового училища. Я специально вышел на улицу, чтобы рассказать, как нам всем было тяжело работать», — поведал он.

Находясь на манеже, дрессировщик объявил минуту молчания. Зрители, как отмечается, тут же встали.

Что могло стать причиной смерти?

Влада Морозова. Instagram* / morozovaaa.v

По информации KP.RU, одной из возможных причин смерти Влады Морозовой мог стать недостаточный вес. Как рассказали журналистам некоторые коллеги погибшей, девушка весила экстремально мало — всего 40 килограммов. Предположительно, она поддерживала свое тело в таком состоянии с помощью различных лекарственных средств, якобы они позволяли ей не поправляться. В довершение Морозова сильно ограничивала себя в питании, что способствовало поддержанию себя в одном весе.

Врачи подчеркивают: на фоне неправильного питания, постоянных стрессов и проблем со здоровьем у эквилибристки могла возникнуть гипогликемия. Это состояние, при котором в крови снижен уровень сахара. Нехватка глюкозы ведет к уменьшению количества энергии, нарушению функции всех тканей и органов. Тяжелое течение гипогликемии может привести к летальному исходу. Осложнения обусловлены необратимым повреждением клеток, которые не способны функционировать без глюкозы, информируют врачи.

Сообщать о смерти Морозовой СМИ начали еще тогда, когда девушка была еще жива. Около трех часов медики боролись за жизнь артистки цирка, но все усилия оказались тщетны — спустя три часа сердце 22-летней знаменитости остановилось навсегда.

Практически сразу после начала скандала сразу несколько крупных изданий начали муссировать слухи о возможном возбуждении уголовного дела по факту смерти девушки. Якобы Следственный комитет подключился к расследованию ситуации и даже собираются найти виновных в этой ситуации.

Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru сам Запашный факт возбуждения уголовного дела опроверг и подчеркнул, что сейчас весь штат цирка ждет официального заключения судмэкспертов, которое позволит предметно говорить о настоящих причинах смерти и выдвигать возможные версии.

«Ну, во-первых, не все пишут про Следственный комитет, а кто-то пишет. Во-вторых, никакого уголовного дела никто не возбуждал. Мы ждем экспертизу. Когда она появится, нам неизвестно», — акцентировал внимание он.

Не определились родственники и друзья Влады Морозовой и с датой официального прощания, и с местом захоронения. Сейчас все мысли самых близких людей сконцентрированы на том, чтобы прийти в чувство и взглянуть в безмолвное лицо эквилибристки в последний раз.

«Нам пока даже неизвестно, когда нам ее отдадут. Мы ждем эту информацию», — подчеркнул Запашный.

«Она жила цирком»

Влада Морозова. Instagram* / morozovaaa.v

Внезапная смерть красавицы Влады Морозовой без преувеличения потрясла всех причастных к работе в цирке. Свои соболезнования семье и самым близким высказали братья Запашные, главный режиссер продюсерского центра «Королевский цирк» заслуженный артист России Гия Эрадзе и многие другие. Равнодушных эта трагедия не оставила.

«Невозможно поверить. Это большое горе. Несоизмеримое. Абсолютно неожиданный уход… нелепый… Сейчас сложно подобрать слова, чтобы как-то утешить семью и близких Влады», — отметил он и выразил поддержку коллективу цирка на Вернадского.

Посвящают утрате коллеги посты и сами артисты Большого Московского цирка. Обращение к Владе от Аскольда Запашного способно прошибить слезу.

«Покойся с миром, Влада. Коллега/ артистка/ девушка/ сестра/ дочь/ трудяжка/ красавица… Пусть твоя душа бежит дальше по радуге. Ты жила цирком, любила работу и закончила свою жизнь в нем. Физически ты сегодня отсутствовала, но душа твоя продолжила выступать вместе с нами. Каждый артист выходил сегодня на манеж с мыслями о тебе и с частичкой тебя в своем сердце. И так и будет продолжаться, потому как история не умирает. Теперь ты навсегда стала частью нашей «Легенды“», — написал он.

В Сети под последними фото эквилибристки россияне массово спешат выразить свои соболезнования семье и признаются — у тех, кому довелось увидеть ее вживую, остались об артистке только самые яркие впечатления как о профессионале и утонченной красавице.

«От нее невозможно было оторвать взгляда», «Какая она была тонкая и звонкая», «Покойся с миром, солнышко. Ты навсегда осталась в наших сердцах», «Пусть воздушные гимнасты носят тебя на руках», — пишут ошарашенные поклонники цирка.

Кто ответит за смерть девушки? Telegram / Большой Московский Цирк / greatcircus_ru / Елена Бледных; Личный архив Сергея Жорина; 5-tv.ru

Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru звездный адвокат Сергей Жорин выразил мнение, кто может понести ответственность за смерть совсем юной артистки. По его словам, с высокой долей вероятности этот инцидент будет квалифицирован правоохранительными органами как несчастный случай. Чужого умысла в этой истории не просматривается.

«Мне трудно комментировать эту ситуацию, потому что я очень люблю цирк, очень люблю Запашных и вижу, какая грандиозная, масштабная, фантастическая работа проводится, какие шикарные представления они готовят. Каждый раз, когда я бываю в цирке, я не понимаю до конца, скольких трудов им это все стоит. Очень грустно, что произошло это событие. Я уверен, что руководство цирка сделает все необходимое для родных и близких. Надеюсь, что никого ни к какой ответственности привлекать не будут. Я думаю, что все случившееся — несчастный случай», — озвучил свои соображения он.

В свою очередь, вице-президент коллегии адвокатов Аркадий Ковалько прояснил, что прежде, чем выдвигать обвинение в чью бы то ни было сторону, следствию предстоит в деталях разобраться в обстоятельствах развернувшейся трагедии.

«Доследственная проверка должна показать, насколько правильно девушка проходида медкомиссию, были ли проблемы со здоровьем и правильно ли были проведены реанимационные мероприятия. Правоохранители установят, насколько правильно и полно врачи предпринимали меры в цирке, не увозя ее в больницу, не подключая к определенным аппаратам. Это повлияет на формирование круга виновных и ответственных.

Если окажется, что врачи были не правы, тогда в отношении них будет запущена проверка. Если придут к выводам, что девушку можно было спасти, то здесь просматривается уголовный состав пресутпления, возможная халатность, и тогда родители могут предъявить иск в Минздрав с требованием о выплате компенсации по факту гибели девушки», — прояснил он.

Кроме того, если факт вины врачей установлен не будет, продолжает Ковалько, тогда проверять будут медиков, отвечавших за состояние артиста перед выступлением.

«Тут тоже мать имеет право иски предяъвлять. Если противопоказний не было, а это несчастный случай, то будет вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела и права ни на какие выплаты мать иметь не будет. Исключение составляет ситуация, если мать находилась на изживении, а дочь не была единственным кормильцем. Тогда она может рассчитывать на компенсацию из страхового фонда», — резюмировал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запашный опубликовал видео последних минут жизни 22-летней эквилибристки Морозовой.

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