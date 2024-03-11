Мосгорсуд отменил заочный приговор издателю «Медиазоны»* Верзилову**
Фото: Карпухин Сергей / ТАСС
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Дело отправлено на пересмотр.
Московский городской суд отменил приговор Басманного районного суда города Москвы в отношении Петра Верзилова**. Было решено передать уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в ином составе суда. Эта информация появилась в Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.
* — признано иноагентом на территории РФ.
** — признан физлицом-иноагентом на территории РФ.