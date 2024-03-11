Крупнейшие производители кормов для кошек и собак снизят цены в России

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

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Ситуацию на рынке данных товаров оценили специалисты.

Крупнейшие производители кормов для домашних животных ООО «Нестле» и «Марс Россия» признаны доминирующими на рынке. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Доля «Нестле» и «Марс» на российском рынке кормов для домашних животных, по данным ФАС на 2023 год, составила 73,1%. Именно это стало основанием для признания их «коллективно доминирующими».

В результате работы ФАС компании выразили готовность на добровольной основе предоставить торговым сетям-партнерам скидки до 30% на некоторые корма. Помимо этого, будет снижена стоимость продукции бренда «Дарлинг», наиболее доступного для потребителей.

В ФАС заверили, что специалисты продолжат следить за ситуацией на рынке кормов для кошек и собак, в случае нарушений будут приняты необходимые меры регулирования.

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