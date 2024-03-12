«Бабка примчалась на крики»: отец Шатунова однажды пытался задушить сына

Фото: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Детство будущей звезды было голодным, практически никто не занимался его воспитанием.

Певец Юрий Шатунов смог покорить сердца миллионов людей. Его хит «Седая ночь» стал любимой песней для нескольких поколений.

Однако его путь к успеху был не из легких. В детстве у Шатунова не было ничего, практически никто не занимался его воспитанием.

Автор клипов звезды Александр Игудин рассказал про один жуткий случай. Выяснилось, что маленький Шатунов чуть не погиб от рук собственного отца, пишет StarHit.ru.

«Он был никому не нужен, его никто не любил. Жил он в деревне, где все пили. Когда у отца случился приступ ярости, не знаю, был ли он трезвый, но практически задушил сына подушкой. Спасла только бабка, которая примчалась на крики, отшвырнула отца и спасла Юру», — рассказал Игудин.

В июне 2022 года Шатунов скончался от острой сердечной недостаточности. В больницу он поступил уже в тяжелом состоянии: врачи боролись за его жизнь, но спасти певца не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем Шатунов говорил с певцом Андреем Тимофеевым незадолго до смерти.