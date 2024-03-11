Целых четыре дня: когда россиянам ждать следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные в России продлятся четыре дня, с 28 апреля по 1 мая

Фото: Белкин Алексей / ТАСС

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Праздники — 23 Февраля и 8 Марта — уже позади. Когда граждане России снова смогут отдохнуть, посвятив больше времени семье?

Следующие длинные выходные в России ожидаются более чем через месяц. Праздничные дни продлятся с 28 апреля по 1 мая, сообщает РИА Новости.

Обычный субботний выходной с 27 апреля был перенесен правительством России на понедельник, 29 апреля, в августе прошлого года. Так, россиян будут ждать четыре полноценных дня отдыха в честь праздника Весны и Труда. Со 2 ноября нерабочий день также перенесли на 30 апреля.

Первое мая отмечается в стране ежегодно — дата давно стала памятной. Праздник посвящен всеобщему труду и наступлению весны, которую обычно в России ждут так долго. В государстве Первомай появился еще в 1900 году. В советское время 1 Мая проводились красочные демонстрации, а сейчас в этот день — традиционный выходной, в который часто проводят различные мероприятия.

Праздник Весны и Труда также отмечают в некоторых странах Европы, Африки и Азии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как провести незабываемый отпуск с пользой для души и тела.