«Акценты должны быть обозначены»: фильм о событиях в Донбассе покажут россиянам

Фото, видео: Кадр из х/ф «Позывной «Пассажир», реж. Илья Казанков, 2023 г.; 5-tv.ru

Картина снята по роману Александра Проханова «Убийство городов».

На выставке «Россия» на ВДНХ прошел премьерный показ картины «Позывной «Пассажир», рассказывающей о событиях в Донбассе в 2015 году. Фильм снят по роману Александра Проханова «Убийство городов». Это история о молодом писателе, который отправляется на поиски пропавшего брата.

«В нашей стране непростая ситуация. Очень разряженная атмосфера в умах людей. Акценты и хэштеги, как говорит молодежь, должны быть обозначены. Должно быть ясно, куда мы идем, что мы делаем, для того, чтобы у нас была семья, Родина, чтобы у нас было будущее», — отметил актер театра и кино Сергей Горобченко.

Картину можно будет увидеть на больших экранах с 14 марта. Часть средств от проката пойдет на помощь российским бойцам в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что лишившийся роли в сериале «Белый лотос» Милош Бикович приехал на премьеру фильма в Россию.