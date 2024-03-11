Признание главы МИД Польши о военных НАТО на Украине не нашло поддержки на Западе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sgt. Nicholas Goodman; 5-tv.ru

Сикорский ранее откровенно заявил о присутствии НАТО на Украине, однако решил умолчать, о каких конкретно странах идет речь.

Отрицать правду больше нет смысла. Так отреагировали в нашем МИД на громкие заявления, прозвучавшие в Варшаве о том, что военные НАТО уже на Украине. В этом признался глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Это уже второй крупный политик в Европе, который открыто говорит на эту тему. Первым был Эммануэль Макрон. Насколько серьезна вероятность глобального конфликта в свете этих заявлений — разбирался корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Он говорит об этом так спокойно и даже чуть с улыбкой, будто уверен, что все присутствующие в зале уже давно в курсе. Глава польского МИД Радослав Сикорский накануне, не стесняясь, заявил:

«Солдаты НАТО уже присутствуют на Украине. В отличие от других политиков, я не буду перечислять эти страны».

Но, похоже, каждый присутствующий в зале легко сделал это сам. Дискуссия, посвященная 25-летию вступления Польши в Североатлантический альянс, вдруг превратилась в полноценное заседание штаба боевых действий. Сикорский настолько увлекся, что почувствовал себя военным стратегом: мол, для России иностранный контингент на Украине должен стать сюрпризом.

«Русские не должны быть уверены в том, что мы примем их сценарий. Это будет творчески продуманная и ассиметричная эскалация конфликта», — заявил он.

Вот только для нас это уже давно не сюрприз. О том, что Запад напрямую занимается той самой эскалацией, о которой так воинственно рассуждает Сикорский, знают не только в зале конференции НАТО. На заявление польского политика коротко и емко отреагировала официальный представитель нашего МИД Мария Захарова.

«Дальше отпираться смысла нет», — сказала она.

И под словом «отпираться» Захарова, по всей видимости, подразумевает «большую политику», в которую уже давно заигрались в Европе все: от немецких генералов до премьер-министров, канцлеров и президентов. И дело тут даже не в банальном отрицании иностранных наемников на украинском фронте, десятки видео с которыми гуляют по сети. Дело в полноценном управлении военным конфликтом. По словам экспертов, европейцы и американцы не только поставляют на Украину оружие, они сами выбирают цели для своих ракет, сами рисуют схемы покрытия для своих комплексов ПВО, сами планируют боевые выезды своих танков и работу своих гаубиц и минометов.

«Те же самые системы Patriot — на них только работают западные специалисты. И там всякие установки HIMARS. Во-первых, украинцы не умеют этого делать, во-вторых, им просто не доверяют такую дорогую технику», — сказал бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.

Правда, и сами внештатные интервенты теряют машину за машиной. Только на этой неделе: уничтожение радиолокационной станции ПВО на Днепре, или вот — полная потеря батареи ЗРК Patriot под Покровском на донецком фронте. Кто там был за рулем, а кто в салоне за монитором, мы не узнаем уже никогда. «Искандер» отработал точно в цель.

«Есть технические специалисты, есть консультанты, каким-то образом тренируют Вооруженные силы Украины, помогают им работать с техникой западной, что вполне естественно. Техника и боеприпасы, поставляемые из НАТО, они не знакомы для ВСУ и самостоятельно они с нуля справится не могут», — сказал политолог Вячеслав Беляков.

Да и сама техника-то — секретная. Натовские разработки. Не последнего образца, конечно, но и это украинцам не доверишь.

«Непосредственно находятся инструктора, находятся те представители НАТО, которые действительно отвечают на это оружие. Почему? Да по той простой причине: чтоб оно было более точным, чтоб использовалось по назначению, а не было распродано, что вполне вероятно в связи с коррупцией на Украине», — говорит кандидат исторических наук, военный эксперт Вадим Мингалев.

«Ассиметричная задумка» Сикорского о введении на Украину западных войск поддержана почти не была. Ни в зале конференции НАТО в Польше, ни в министерстве обороны страны, ни ,в целом, в Европе. Ведь всем очевидно, что конфликт в таком случае может перейти в новую стадию.