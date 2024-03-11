В социальные учреждения и дома Шагонара вернулось тепло после ЧП на ТЭЦ

Фото, видео: Следственный комитет РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Ликвидацией последствий аварии занимаются более 300 специалистов.

Специалисты вернули тепло в 60 жилых многоэтажек и все социальные учреждения города Шагонар, который пострадал от взрыва в котельной. Здания подключили к мобильным установкам, пока на ТЭЦ продолжаются ремонтные работы.

ЧП в Туве случилось в минувшую среду. Серьезно пострадали два десятка человек. Примерно треть города осталась без отопления и теплой воды, при этом на улице было ниже минус 15.

Помощь направили другие регионы. Специальные самолеты МЧС и Минобороны привезли необходимое для ремонта оборудование и мобильные обогреватели. На самой станции уже заработали несколько котлов, последствия аварии ликвидируют более 300 человек.

Известно, что в результате взрыва на Шагонарской ТЭЦ пострадали 23 человека, из них 15 госпитализированы с ожогами и черепно-мозговыми травами. Шесть — в тяжелом состоянии. Взрыв произошел утром 6 марта в отсеке топливоподачи. Котлы повреждений не получили. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что спецборт МЧС прибыл в Кызыл для эвакуации в Москву пострадавших при ЧП на ТЭЦ.